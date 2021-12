Kristina Birk-Vellemaa | Kuidas jõulukratt iha varastab 

Foto: Pia Martin

Tead küll seda tunnet, mis jõulukuul on ja mis jõulude lähenedes üha suuremaks kasvab. Selline helge ja valge ja helisev. No umbes nii, nagu telestuudiote sisustus detsembris ja nagu jõululaulud raadios ja... Ka siis, kui jõulud ei ole valged, aga eriti siis, kui jõulud on valged. Vaatad maailma, inimesi, oma kodu, partnerit, lapsi, koduloomi, keda iganes nii-nii armastavate silmadega. Kui tead, on mul sinu üle siiras rõõm. Päriselt. Aga kui ei tea, siis pole sa üksi. Mina ka ei teadnud. Väga kaua ei teadnud. Ja ega nüüdki see tunne tingimata just selline ei ole. On erinevad tunded ja see on absoluutselt okei.