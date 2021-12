Juhtkiri | Välgukiirusel liikuv omikron 

Omikrontüvi levib ka Eestis ja väga kiiresti. Terviseamet kutsub inimesi ettevaatlikkusele, oluline on teha tõhustusdoos ja kanda avalikes siseruumides maski. Omikrontüvi on ülinakkav, praeguse info järgi vähemalt kolm korda nakkavam kui deltatüvi. Esialgsetel andmetel kahekordistub omikrontüvega nakatunute arv vaid 2–3 päevaga ja paljudes riikides on juba praegu purustatud kogu pandeemia vältel kogetud koroonaviirusega nakatumise rekordid, kasvab ka haiglaravi vajadus.

Peaminister Kaja Kallas: „Koroonaaeg on olnud paljudele keeruline ning mõistame suurt soovi aasta möödumist ja uue algust pidulikult mööda saata. See erand on tänu kõigile tublidele Eesti inimestele, kes on käitunud vastutustundlikult ja hoolsalt vaktsineerinud. Erand ei tähenda, et viirus nendel kahel õhtul jätkuvalt ei leviks. Seega panen kõigile, kes otsustavad aastavahetuse veeta avalikes paikades, südamele käituda eriti vastutustundlikult iseenda ja kõigi teiste kaitseks.“