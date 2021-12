JÕULUD TULEKUL VÕI MITTE: omikroni-hirmus riigid kehtestavad uusi piiranguid 

INGLASED VEEL MURETUD: Omikron on levinud Inglismaal nii ulatuslikult, et teisipäeval otsustati asjatutena lõpetada piirangud Lõuna-Aafrikast ja selle naaberriikidest saabujatele. London on küll teatanud, et kavatseb linnas kehtestada uusi piiranguid, kuid esialgu võivad inimesed rahulikult trallida kesklinnas traditsioonilisel liuväljal ümber jõulupuu.

Kõige äkilisem oli Holland, kus peaminister Mark Rutte teatas laupäeva õhtul ingliskeelse sõnaga, et pühapäevast kehtib taas lockdown. „See on vältimatu. Me peame tegutsema, et kõige halvemat ära hoida,“ rõhutas Rutte. Eilsest on karmid piirangud ka Taanis ning teisedki riigid nii Euroopas kui ka kaugemal mõtlevad sellele.