KÕIGI AEGADE KARMIM TRAHV: kiiruseületamine maksis miljoni 

Autojuht kirjutas vabanduseks, et auto spidomeeter oli korrast ära ja muidu eeskujulikus korras hea kattega maanteel sõites ei pannud ta tähelegi, et kiirus nii suureks kasvas. Kohaliku politsei kõneisiku sõnul oli lausa ime, et mees vahele jäi. Vanemad liikluskaamerad sellel maanteel ei suutnud üldse tuvastada 200 km/h ületavat kiirust. Rootslane oli aga hooletult sõitnud uuemat tüüpi kaamera vaatevälja.