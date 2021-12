Seisukoht | Jõulud: mitte kulu, vaid investeering 

Kingitus ei pea olema käega katsutav, kõige enam soovitakse, et pere saaks jõulude ajal kokku, selgus äsja ühest Eestis korraldatud uuringust. See oli enam kui veerandi vastanute suurim jõulusoov. Pole ka ime, sest võib-olla eelmisel aastal polnudki võimalik pühi koos veeta. Ja pärast uudist, et kuninganna Elizabeth II tänavu oma hiigelsuurt perekonda pühadeks ühe katuse alla kokku ei kutsu, hiilib vaikselt hinge hirm, millal meilgi kohtumisvõimalused taas kasinamaks võivad muutuda.