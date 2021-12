Juhtkiri | Hääle hind on pudel viina või kanister kütust 

Valimistega seoses sai politsei sadakond teadet ja vihjet võimalikest rikkumistest, neist paljud olid seotud valimisreklaamide kahjustamisega, alustati kümmekond väärteomenetlust. Samuti laekus teateid võimalikust inimeste mõjutamisest hääleotsuse tegemisel. See näitab, et inimesed soovivad ausaid ja õiglasi valimisi ning ebaeetilistest võtetest antakse teada.

Veel suurem tähelepanek on see, et varasemate hääleostu juhtumite puhul on hääli vahendatud, nüüd on kandidaadid ise pakkunud hüvesid, näiteks spaapileteid, viina ja kütust, et hääli endale saada.

Mis sunnib häält müüma? Häälte eest pakutu on pisku, summad kõiguvad 5‒20 euro vahel. Hääli müüvad need, kellel on rohkem vaja alkoholi või kelle eelarves on 10 eurot kõvem valuuta kui soov poliitikat mõjutada. Kuigi väidetavalt ostetud häälte kogused, 20‒40, ei tundu suures pildis olulised, on mitu omavalitsust, kus valituks osutumisel oli kandidaatide vahe vaid paar häält.

Kuigi pidevalt on räägitud võimalikest pettustest e-valimistel ja seda just tehnoloogia mõttes, siis kohtusse pole ükski selline vihje tänavustel valimistel jõudnud. Ilmselgelt on palju lihtsam, soodsam ja kontrollitult töötav viis hääli osta, pakkudes pooltuttavatele eluheidikutele alkoholi. Valimiste kõige nõrgem koht on inimesed.

Samas on valimised meie demokraatia alustala ja hea on näha, et isegi pettuse kahtluse korral vihjeid kontrollitakse. Kui ka selgub, et kandidaat tõesti jagas vaid komme ja kutsus enda poolt hääletama, siis on hea kõik selgeks vaielda. Samas on selliste vihjete uurimine keeruline. Alkoholi eest hääle andnud kodanikud ei pruugi alati selgeid ütlusi anda ja toimetulekuraskustes inimesed kardavad võimule saanute vastu tunnistada.