TOP | Riiklikud asendustegevused 

Riik on energiakriisis asunud looma pea poolele Eesti elanikkonnale võimalust toetust küsida. Hätta sattunuid peab aitama, kuid kriisi likvideerimisega koos tuleks rohkem panustada sellesse, et inimesed ise hakkama saaksid. Viimane aeg on mõelda, kuidas luua selline majanduskeskkond, mis toetaks ettevõtja sotsiaalharta mõistes inimväärset töötasu maksvat äriplaani. Luua riiklik raamistik, mis toetaks selliseid töökohti, mis ei sunni toetust küsima ja looks olukorra, kus tervemõistuslikum oleks kirjutada jupp koodi, et ei tekiks kütuse kallinedes rikki minevate ehk almust vajavate inimrobotite pidamist.