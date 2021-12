HAMMASRATASTE VAHELT VÄLJA: 10 aastat erikoole, 10 vanglat, 20 pargipinke 

Enno on elanud Tartus, Valgas ja Tõrvas, viimased ligi kümme aastat Viljandis. Ta elas prügimäe ääres pisikeses ukse ja aknata putkas, millel polnud põrandat. Magas ta tekkide otsas maas. Pidevalt viinauimas Enno suhtlemisstiiliks oli räuskamine. Talviti ärkas ta üles lumehunniku all.

Ennol on vasak pool osaliselt halvatud ning ta liigub jalgrattale toetudes või sellel vändates. Supikööki tulnud kodutule mehele räägiti Jeesusest, tal söödeti kõht täis ja talle anti puhtad riided. Enno sai ka voodi, madratsi ja jalgratta, kuid mida ei olnud, see oli katus pea kohal. Veel viinakuradi küüsis kunagisele kriminaalile hakati otsima ehitussoojakut. Mööda Viljandit autoga sõitnud Ants märkas ühe firma territooriumil putkat, millel oli koduks saamise potentsiaali.

„See territoorium kuulus kahele ettevõttele, mille omanikeks on Valdur ja Uno. Uno tegeleb metsaga ja tal on saekaater ja Valdur tegeleb kaevetöödega. Edukad ettevõtjad, kellel on, nagu selgus, suur ja hooliv süda. Olen üle 20 aasta aidanud suuri peresid ja üksikemasid ja kodutuid, kuid see on esimene kord, kus siiralt aidati joodiku taustaga meest,“ nendib Ants.

Ettevõtjad lubasid üheksaruutmeetrise putka Ennole. Päev hiljem tehti otsus, et putka võib ka territooriumile edasi jääda. Mehed organiseerisid Enno uue kodu remondiks ja soojustamiseks ka materjalid. Putkasse pandi sisse ahi ja elekter. Maja ümbrus tasandati, ehitati WC ning ka varjualune jalgrattale ja küttepuudele. Kodutu Enno sai oma esimese kodu, kus on sees voodi, klaasiga kapp, laud, elektripliit ja televiisor.

Enno tõdeb, et tema vanemad olid joodikud, ta on lageda taeva all magades käed ja jalad tõsiselt ära külmetanud, teda on pussitatud ja ta on mitmel korral vanglas olnud. Kolmandat talve kaine Enno ütleb, et vana elu ta tagasi ei taha.