KOSSUFÄNN JA JULMUR: 10 aastat Kim Jong-uni võimu 

Ametlikult loetakse Kimi sünnipäevaks 1982. aasta 8. jaanuari. Nii väidab vähemalt Põhja-Korea kommunistlik partei. Lõuna-Korea luure aga oletab, et küllap ta sündis aasta hiljem. 1982 tundub liiga sobivalt sümboolne: 70 aastat tema vanaisa, praeguse Põhja-Korea looja Kim Il-sungi sünnist ning 40 aastat pärast tema isa Kim Jong-ili (väidetavat) sünnipäeva. Vahepeal arvasid ameeriklased koguni, et noor Kim on ametlikust daatumist tervelt kaks aastat noorem.