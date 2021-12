Koroonapasside kehtivusaeg lüheneb 

Peaminister Kaja Kallas ütles ERR-ile otsust selgitades, et on vaja teha tõhustusdoose: „Enam see 12 kuud ei kanna välja, et kaitse oleks uue tüve vastu ja on vaja teha tõhustusdoosi varem. Paraku tihti inimesed ei mõtle ainult tervise peale, vaid mõtlevad ka sellele, et kui see tõend veel kehtib, siis ei lähe veel tõhustusdoosi tegema. Aga seda on vaja selleks, et oleks kaitse.“