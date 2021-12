Millist ooperisaali vajab Eesti? Estonia direktor: meie publikul ei ole võimalust tulla nautima maailmatasemel ooperi- ja balletikunsti 

„Täna on meil olemas riigikogu otsus, mis annab selged juhtnöörid teatri direktorile Estonia juurdeehitise osas – kui me lahkume sellest otsusest ja viime arutelu abstraktsele tasemele, siis me ei jõua mitte kuhugi,“ lausus Ott Maaten.

Kuhu ehitaks ooperiteatri linnapea Mihhail Kõlvart ise? „Mina näeksin seda uue suure eraldi hoonena mere ääres. Aga otsustavaks saab rahastamise võimalus,“ tõi Kõlvart välja isikliku emotsionaalse seisukoha, kinnitades, et seda pole tal kavas kellelegi peale suruda.

Ott Maaten tõi omakorda välja, et vaatamata piirangutele on nimetatud vööndisse viimastel aastakümnetel edukalt ehitatud. Näitena tõi ta välja Vabamu, Taani saatkonna ja veel mõnegi objekti. „Me ise oleme neid piiranguid loonud, neid on ju võimalik muuta ja parandada. Meile on väga oluline koostöö linnaga, et leiaksime ühiselt lahendused, kuidas planeerimisprotsessidega edasi minna, mille alusel kuulutada välja arhitektuurikonkurss ja prognoosida, millal ehitustöödega saab algust teha.“

Foto: Kuvatõmmis ümarlaua videoülekandest.

Juurdeehitise pooldaja on samuti arhitekt Ike Volkov. „Pärnu maantee on väärt seda, et ta lõppeks tänava, mitte ebamäärase väljakuna. Estonia esises pargis praktiliselt keegi ei käi, turuhoone varemetel on söögikoht. Praegu on tänavaruum hajus. Alati on arendustele ette jäänud mõni puu, pingike, monument, mis on debati summutanud. Kui tahame ehitada täiesti uue teatri, siis see pole enam see Estonia, vaid uus sümbol. Ja need kohad, kuhu uue teatri oleks saanud teha, on mitmekümne aasta jooksul juba realiseeritud. Olen kindel, et tuleb tähelepanuväärne ja rahvusvaheline arhitektuurikonkurss. Olen kindel, et tuleb väärikas töö.“

Ka fraktsioonide esindajad olid ühel meelel Estonia juurdeehitise osas, pidades oluliseks just praeguse hoone säilimist ja väärindamist. „Siin on kõik andnud mõista, et juurdeehitis on mõistlik nii finantsiliselt, traditsioonide kui ajaloo hoidmise pärast. Konkurss kindlasti juurdeehitise osas tuleb. Kui me ehitame uue teatri, siis see on üks teine teater,“ ütles riigikogu liige Urve Tiidus. Ka Mart Helme leidis, et kui ehitada mujale ülimodernne ja kaasaegse tehnikaga kontserdisaal, siis see pole sümbol, vaid uus hoone. Helme tõdes raha leidmisest kõneldes, et see on poliitiline otsus, kellele ja kui palju anda. „Sellega on nagu lühikese tekiga, et kas varbad on paljad või nina külmetab!“ lisas ta, et kõigeks ju ei jätku.