Vanarahval on praeguse olukorra kohta öelda nii mõndagi, mõtles mammi. Kus on, sinna tuleb juurde, egas küll küllale liiga tee, mida rohkem, seda uhkem – ja mis kõik veel! Nagu oleks sellest mitmeaastasest koroonajandist veel vähe, nüüd tuleb veel hinnatõusujant ka otsa! Rääkimata sellest jamast, mille Valgevene on Poola ja Leedu piiril korraldanud. Ja siis veel Venemaa, kes täristab relvi Ukraina piiri ääres!