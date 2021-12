KASSI- JA KOERAVABRIKUTEST PÄÄSTETI SADU HÄDALISI! Kuni inimesed ostavad lemmikuid bensiinijaama tagant, vorbitakse ka poolvigaseid säästuloomi 

„See on kõige koledam asi, mida ma näinud olen. Nad vaevu liigutasid,“ räägib Tiina Kukk tšintšiljadest, kes leiti eelmisel nädalal Tartus väga armetus olukorras. Üle-eelmisel aastal võtsid kontrollijad omanikelt ära 55 looma, eelmisel 140 ja tänavu on loomavabrikutest päästetud üle 580 hädalise. Kas loomavabrikute arv on siis nii jõudsalt kasvanud? Kuidas saab iga loomavõtja kaasa aidata, et säärane piinamine lõpeks?