FOTOD | Jõhvi sõjaväelinnakus avati ratsamonument 

Monument on valmistatud traditsioonilises pronksivalu tehnoloogias. Skulptuur kinnitub betoonist postamendile, mis omakorda kinnitub betoonist vundamendile. Pronksist taiese kõrgus postamendist on ligi 140 sentimeetrit ning postamendi kõrgus on ligi 160 sentimeetrit.

„Monumendi peamiseks sõnumiks on see, et selleks et vältida konflikte, on oluline tasakaal ning selleks on olulised meie liitlased ja kaitsevägi. Ühtlasi on ratsaniku ja hobuse kujund antud võtmes vaadeldav millegi poeetilise, algse või ürgsena, sümboliseerides vabadust ja järjepidevust,“ lisas Kaselaan.