Tallinki Megastari rike on edukalt kõrvaldatud, laev naaseb Tallinna-Helsingi liinile

Ettevõtte erigraafik Tallinna-Helsingi liinil tugevdamiseks lisaväljumistega on jõus. Nii väljub laev Baltic Queen Helsingist Tallinnasse täna kell 15.00, süstiklaev Megastar väljub Helsingist Tallinnasse kell 16.30 ja seejärel toimub laevaliiklus Eesti ja Soome vahel juba tavapärase graafiku alusel. Laev Silja Europa liikleb tavagraafiku alusel.

Tallink Grupi kommunikatsiooni peaspetsialisti Kai-Ines Nelson ütles Delfile, et laeval oli vastamise hetkel mõnisada inimest, kellele pakuti hommikusööki ning peagi peaksid nad tagasi Tallinna sadama D-terminalis olema. „Laeva saabumine sadamasse oleneb sadama liiklusest,“ lisas Nelson. Ta lisas, et kõik laeva süsteemid töötavad hästi ning olemas on ka elekter.