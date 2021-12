Megastari reedesed väljumised on tühistatud tehnilise rikke tõttu, sajad inimesed ootasid hommikul mandrile jõudmist

Tallink Grupi kommunikatsiooni peaspetsialisti Kai-Ines Nelson ütles Delfile, et laeval oli vastamise hetkel mõnisada inimest, kellele pakuti hommikusööki ning peagi peaksid nad tagasi Tallinna sadama D-terminalis olema. „Laeva saabumine sadamasse oleneb sadama liiklusest,“ lisas Nelson. Ta lisas, et kõik laeva süsteemid töötavad hästi ning olemas on ka elekter.