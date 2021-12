ODAVAM LAHENDUS: Ülemiste uues terminalis peatuvad rongid õues 

Eesti rongireisijad on harjunud, et rongi oodates ja sealt väljudes tabab neid pilkases pimeduses käre pakane ja tugev tuul. Järgmisel aastal algab 160 kuni 170 miljonit eurot maksva Ülemiste reisiterminali ehitus. Ka sinna tuleb eestlastele juba tuttav lahendus, kus soojas saab olla ootepaviljonis, kuid rongide peatumiskohad on õues.

„Täna ei meenu küll ühtegi sellist siseriiklikku peatuskohta, kus oleks võimalik olla tuule, sademete ja muude selliste klimaatiliste olude eest varjus,“ märkis Rail Balticu tehniline juht Anvar Salomets.

Jaamahoone käib läbi nii maa alt kui maa pealt ning hakkab teenindama kohalikke ja rahvusvahelisi reise. Mujal maailmas võib tihti näha jaamahooneid, kuhu rongid sisenevad ja inimene ise õues külmetama ei pea. Sellised terminalid on näiteks Saksamaal ja Madridis.

„Me peame arvestama ka sellega, mis on Eesti maksumaksjale jõukohane ehitada ja ülal pidada. Ma usun, et valitud on kõige optimaalsem lahendus,“ ütles Esplani tegevjuht Kadi Metsmaa. Reisiterminali projekt valmis Zaha Hadid Architectsi ja Esplan OÜ ühistööna.

Salomets selgitas, et kinnise ooteplatvormi puhul tuleks reisijatel jagada ühte ruumi ka diiselrongidest õhku paisatavate heitgaasidega. „Kindlasti üks oluline miinus Ülemistel on see, et jätkuvalt me kasutame diiselveeremit ja seda tõenäoliselt terminali käiku andmise ajal. Mis tähendab seda, et hoone maht võib mingil hetkel täituda heitgaasidega ja viibimine seal siis kindlasti mugav ei ole,“ rääkis Salomets.

Ülemiste terminal valmib eeldatavalt aastaks 2027.