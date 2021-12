TAGASI PÄTSI AEGA: inimesed loobuvad elektriküttest ning ehitavad endile uuesti ahjud! 

Pottseppade organisatsiooni Eesti Pottsepad juhatuse esimees Aleksander Ljubajev ütleb, et kõrged elektrihinnad on toonud endaga enneolematu päringute hulga. „Praegu on väga-väga palju ahjude ehitusi ja korstnate paigaldusi, sest pottseppadele helistavad inimesed, kes varem otsustasid, et elekter on odav, viskasid ahjud välja ja vahetasid need õhksoojuspumpade vastu.“ Tihti on ka korsten välja lammutatud, nüüd nuputatakse, kuidas see uuesti teha. „Sügisel on kirjalike päringute hulk kasvanud võrreldes eelmise aasta sama ajaga kindlasti poole võrra. Just paari päeva eest sain kirja, et inimene tahab 2005. aastal ehitatud kamina kohe kasutusele võtta ja ma peaksin selle üle vaatama.“