USA valitsus avaldas seni salastatud dokumendid Kennedy mõrva kohta 

Avalikustatud on ligi 1500 lehekülge dokumente seoses president John F. Kennedy (pildil) mõrvaga. Esialgu näib, et midagi uut, põrutavat või ametlikku käsitlust ümberlükkavat neist ei leia, kirjutavad CNN ja Associated Press. Paljud neist näivad üldsegi olevat koopiad juba varem avalikustatud dokumentidest, millelt on lihtsalt eemaldatud kustutatud osad.