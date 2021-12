Jüri Ratase koroonatest oli positiivne: tunnen end hästi, jälgin hoolikalt tervist

Riigikogu spiiker Jüri Ratas. Foto: Martin Ahven

Riigikogu esimees Jüri Ratas on olnud mitu päeva peresisese nakkuse tõttu eneseisolatsioonis. Neljapäeval selgus, et Ratas on kodus viibimise ajal andnud positiivse kiirtesti tulemuse. Õhtul selgus, et ka tema PCR-testi vastus on positiivne.