Jüri Ratas andis koroonapositiivse kiirtesti 

Riigikogu spiiker Jüri Ratas. Foto: Martin Ahven

Riigikogu esimees Jüri Ratas on olnud mitu päeva peresisese nakkuse tõttu eneseisolatsioonis. Neljapäeval selgus, et Ratas on kodus viibimise ajal andnud positiivse kiirtesti tulemuse, kirjutab Delfi.