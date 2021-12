Juhtkiri | Ahjuküttest on saanud julgeolekuküsimus 

On igati mõistetav, et mitmekordistunud maagaasi ja elektrienergia hind paneb koduomanikud valikute ette – kas on võimalik otsustada mõne odavama kütteliigi kasuks? Õnnega koos on see vanemas majas elav koduomanik, kes pole renoveerimistuhinas traditsioonilist ahju või pliiti elamisest välja lõhkunud. Nii saab gaasikatla või õhksoojuspumba asemel ahju tule teha ja ikkagi sooja tuba nautida.