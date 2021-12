SOE KOHT LUKSEMBURGIS: kas Jürgen Ligi saadetakse jalga puhkama? 

Õhtulehega vestelnud võimupoliitikud ütlevad kui ühest suust, et koalitsioonipartneriga pole läbirääkimisi veel avatud, kuid väiksemates seltskondades on jututeemaks hakanud tõstatuma küsimus, kes võiks olla järgmine Euroopa Kontrollikoja liige. Viimased viis aastat on sel ametikohal Eestist esindanud Juhan Parts. Kuigi Parts on endine riigikontrolör ja mitmekordne minister, sh peaminister, kuulub ta erakonda Isamaa ehk pädevuse kõrval nullib tema tagasinimetamise võimalused praegune poliitiline tahe, mis on ennekõike Reformi- ja Keskerakonna teha.