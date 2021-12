AJALOOLINE VÕLG: Kanada annab põlisrahvastele hüvitiseks miljardeid dollareid 

Aastatel 1831-1998 võeti põliselanikest vanematelt ära umbes 150 000 last. Lähedased ei saanudki enamasti teada, mis nendelt ära võetud lastest sai. Nood pandi õppima kristlikesse internaatkoolidesse. Suur osa neist koges julma kohtlemist ning kõigist neist üritati koolides välja juurida kõike indiaanilikku: keelt, kombeid, jne. Tuhanded lapsed surid ning sellestki ei andnud keegi nende peredele midagi teada. Alles hiljuti on laste surmad ja muud kannatused välja hakanud tulema. Ametlikult on teada 6000 lapse surmast, kuid tõenäoliselt võib arv suuremgi olla.