Kas omavalitsused leiaksid töökäsi, et kõnniteedelt lund rookida? „Tänapäeva inimene ei taha tööd, kus peab olema 24/7 valmis.“ 

Eesti Keskkonnateenused AS juhatuse esimees Argo Luude ütleb, et kui tõesti tehakse seadusemuudatus ja kinnistuomanike asemel peavad hakkama kõnniteedelt lund koristama omavalitsused, siis tuleb vaadata, mida saab teha käsitsi ja mida masinatega. „Oleme praegu Eestis sellises olukorras, et käsitöölisi ei ole lihtsalt kuskilt võtta. Kui linn teeb hanke ja näeb ette, et peab olema tuhat inimest, kes käivad neid kõnniteid puhtaks tegemas, siis ma arvan, et väga palju pakkumisi ei laeku,“ selgitab ta.