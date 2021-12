OTSUSTATUD! Aastavahetusel ei kohaldu kella 23 piirang 

„Omikronitüvi on Eestisse jõudnud ja levib jõudsalt. Seetõttu ei saa valitsus kella 23 sulgemisaja piirangut püsivalt maha võtta,“ ütles peaminister Kaja Kallas. „Küll aga otsustasime riske teadvustades teha erandi aastavahetusele ja sellele järgnevale laupäevale, kuid ainult nendeks kaheks õhtuks. Koroonaaeg on olnud paljudele keeruline ning mõistame suurt soovi aasta möödumist ja uue algust pidulikult mööda saata. See erand on tänu kõigile tublidele Eesti inimestele, kes on käitunud vastutustundlikult ja hoolsalt vaktsineerinud. Erand ei tähenda, et viirus nendel kahel õhtul jätkuvalt ei leviks. Seega panen kõigile, kes otsustavad aastavahetuse veeta avalikes paikades, südamele käituda eriti vastutustundlikult iseenda ja kõigi teiste kaitseks. Väga oluline on esimesel võimalusel ära teha ka tõhustusdoos, mis uuringute andmetel annab oluliselt tugevama kaitse omikronitüve vastu,“ täiendas ta.