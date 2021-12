VIDEO | Jaak Aab: aastavahetusel meelelahutusasutustes viibimise kellaajaline piirang ei kehti

Tanel Kiik ütles, et suuremaid piirangute leevendusi oodata pole. Kui omikrontüve laine kasvab, siis on aja küsimus, millal hakkab taas tõusma haiglate koormus. Umbes pooltel kõigil lõpetatud vaktsineerimisega inimestel on avanenud võimalus tõhustusdoosi saamiseks.

Praeguste ülinakkavate tüvede levides ei saa keegi enam loota karjaimmuunsusele. Oluline on iga inimese individuaalne kaitse. 82% inimestest on ühel või teisel moel saanud kaitse. Euroopa Komisjon on avanud läbirääkimised täiendavate tõhustusdooside tellimise üle, riikidel tuleb varuda piisavalt vaktsiine. Arvestada tuleb ka võimalusega, et varuda tuleb kohandatud vaktsiine kaitseks uute tüvede eest.

Ettevõtluse- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et valitsus kinnitas sidevõrkude turbenõude määruse, mis oli viimane samm selleks, et välja kuulutada sageduslubade konkurss, et kasutusele võtta 5G võrk. Seda võrku kasutatakse tulevikus isesõitvate autode ja koduelektroonika juhtimisel, mistõttu on turvalisus väga oluline. See ei puuduta tavainimeste valikuid, milliseid nutiseadmeid osta ja kasutada. Sageduslubade konkurss tuleb kolme loaga, detailid selguvad tõenäoliselt reedel.

Kanal 2 reporter küsis, et kuidas on lood halduskoormusega, kui kaks kolmandikku Eesti elanikest peavad kohalikelt omavalitsustelt taotlema abi energiaarvete tasumisel. Aab ütles, et paremat viisi kui inimese- ja arvepõhiselt maksta ei ole olemas. Administratiivselt on see keeruline. Vaja on täiendavat tööjõudu ja infosüsteemide ümberkorraldamist. Ühe taotluse eest on arvestatud 7,5 eurot, mis peaks heldelt katma kõik kulud. IT-lahenduste mõttes ei ole kuu aega veel venimine. Valitsuses täpsustatakse, kas arvesse võetakse vaid leibkondade püsitulud või ka erakorralised tulud.

Täiendav küsimus: millal raha kätte saab, talv saab ju enne läbi? Aab ütles, et iga kohalik omavalitsus peab ütlema, millal ta on valmis taotlusi vastu võtma. Määruses oli kirjas 21 päeva menetlemiseks, mis ilmselt pikendatakse kuu aja peale. Inimesed võiksid raha kätte saada veebruari alguses, kui nad esitavad taotluse jaanuari alguses.

Postimehe reporter küsis, mis on uus kriteerium kellaaja kaotamiseks, kui varem räägiti, et see kaob, kui oleme kollasel ohutasemel. Miks on piirang just 23 juures ja mitte 22 või 00?

Tanel Kiik vastas, et kui Eesti jõudis kollasele tasemele, siis hakkas maailmas levima omikrontüvi. Oleks olnud vastutustundetu selles olukorras leevendusi teha. Praegu liigume selgelt oranži ohutaseme suunas, mistõttu ei saa enam leevendusotsuseid teha. 12kuuline vaktsineerimistõend ilmselt enam kehtida ei saa, see tuleb lühendada 9 kuu peale või veelgi enam. Olukorras, kus meil on 600 000 tõhustusdoosiga vaktsineerimata inimest ja levib omikrontüvi oleks suurte ürituste lubamine vastutustundetu. Samas on inimlikult mõistetav, et aastavahetust soovitakse vastu võtta õigel ajal. Tõhustusdoosid ja vaktsineerimine on ainus, mis tegelikult aitab.