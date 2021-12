Mart Soidro | Rahvasaadik sõidab taksot 

Foto: TH

Viimasel ajal saab Eestimaal alati palju nalja. Oleneb muidugi kohast, igal pool küll ei saa. Pealinnas saab. Aga seda, et rahvaasemik Martin Repinski otsustab ühel heal päeval hakata töö ajal taksot sõitma, pani kulmu kergitama isegi palju näinud ja teravast huumorist lugu pidava eestlase koduvabariigis. Samas: miks ka mitte? Juhiload on hakkajal mehel erinevalt fraktsioonikaaslasest Mihhail Stalnuhhinist ju olemas ja kuna palk on väike - nagu inspektor Kukekesel kultussarjas Wremja- ja kuu lõpp mägede taga, tulebki lisateenistust otsida.