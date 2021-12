86AASTASE TAADI VÄNTSUTAMINE: eakas roolijoodik saadeti karistuseks koolitusele – kuhu teda sisse ei lastud! 

MIDA TEHA EAKA PURJUTAJAGA? Prokurör Toomas Liiva sõnul pole eakaid kodanikke enam mõttekas sotsiaalprogrammi saata, vaid võib piirduda vereproovidega. Foto: Jörgen Norkroos

„Koolitaja ei olnud nõus mu isa vastu võtma. Ütles, et isa on liiga vana ja väeti, pole aega temaga tegeleda. Vaidlesime 15 minutit ja siis ma helistasin politseisse. Rääkisin politseile, et prokurör on määranud koolituse. Kui ta sinna ei lähe, siis pööratakse kriminaalkaristus täitmisele. Alles pärast kõnet politseisse lubas koolitaja isa klassi sisse,“ räägib Mati, kelle 86aastane isa Viktor sõitis purjuspäi autoga. Prokurör määras talle karistuse asemel selle, et ta peab läbima rehabilitatsiooniprogrammi.