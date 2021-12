Viljandi haigla laseb lahti kõik vaktsineerimata töötajad. RAIN ARST: nii mõnelgi perel tuleb jõuludele vastu minna teadmisega, et ema või isa jäi tööta 

Vaktsineerimata ja vaktsineerimiskohustust põhjendamatuks pidavaid töötajaid esindav Rain Arst tõdeb, et enda õiguste kaitseks ollakse valmis võimaluse korral ka kohtusse minema. Viljandi haigla töötajad pidid 3. detsembriks teada andma, kas nad lasevad end vaktsineerida või mitte. Vaktsineerimata on 24 töötajat, kellest kaheksale on läbipõdemise tõttu antud väike lisaaeg.