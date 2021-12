Kallas: ei saa aktsepteerida nõudmisi peatada NATO laienemispoliitika 

„Georgia ja Eesti on lähedased partnerid ja head sõbrad,“ sõnas peaminister Kaja Kallas Georgia peaminister Garibashviliga kohtumise järgselt. „Eesti toetab Georgiat diplomaatiliselt, sealhulgas Idapartnerluse raames uute algatuste ja arengukoostöö kaudu,“ sõnas Kallas. „Arutasime ka pingestunud julgeolekuolukorda. On selge, et igal riigil on õigus ise teha oma välis- ja julgeolekupoliitilised valikud. Kinnitasin Georgia peaministrile, et toetame nende euroatlantilisi püüdlusi ning ei aktsepteeri nõudmisi NATO laienemispoliitika peatamiseks.“

„Oleme käinud läbi sarnase tee ning teame, et see võib olla käänuline. Olulised on sisulised edasiminekud demokraatlike reformide elluviimisel ja õigusriigi põhimõtete järgmisel. Ainult nii on võimalik kasvatada riigi ja selle elanike heaolu,“ lisas Kallas ning sõnas, et lisaks riigisisestele pingutustele on oluline kasutada ära ka rahvusvahelise koostöö ja partnerluste võimalusi.