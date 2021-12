Seisukoht | Digiriik või asi 

Juhtus nii, et mul oli vaja uut passi. Logisin sisse Eesti.ee imelisse portaali, mis näitab ilusti minu passi andmeid, aga ei leidnud nuppu, kus saaks öelda, et ma tahan uut passi. Totaalselt blond hetk. No ei leia. Kõrvalt juhatati siis järjele, Eesti.ee riigiportaalis näeb andmeid, aga passi on vaja uuendama minna Politsei- ja Piirivalveameti iseteenindusse. Iga asja tarbeks on eraldi portaal. Tallinna linnal oma, töötukassal oma. Otsi ja mõistata.

Kas on raske teha sinna e-teenindusse üks ilus nupp, et palun uut passi. Mind kodanikuna tegelikult ei huvita, et iga asi oleks eraldi portaalis. Ma tahaks kõiki asju ühes koos näha.

Kirss tordil oli muidugi see, et viis päeva hiljem, kui PPA oli saatnud teate minu valmis dokumendi väljastamise kohta, tuli mulle e-mail samast infosüsteemist, et passi number see ja see kehtivusaeg lõpeb ning nende andmetel on uued dokumendid siiani taotlemata.