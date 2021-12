Hillar Kohvi reportaaž | Kuidas ma seisin üle tunni asjatult Tori Konsumi juures asuva taaraautomaadi ukse taga ning taarat ära anda ei saanudki 

22. novembril oli mul vaja minna Torisse ning sõitsin sinna jalgrattaga ning otsustasin kaasa võtta ka enam kui 100 pudelit mineraalvee taarat, et need sealsesse taaraautomaati ära saaks anda. Kohale jõudes selgus ebameeldivus, et taaraautomaat oli suletud. Lähemalt uurides selgus, et taaraautomaat ei töötanud terve päeva, kuna paberilipikud olla läbi saanud ning arvati, et selle saab taas tööle 23. novembri õhtuks. Mida edasi teha, kuhu taarakotid panna? Kaupluse töötajad tulid mulle vastu ning lubasid mul jätta taara nende juurde hoiule. Saigi sinna jäetud ja tänatud neid vastutulelikkuse eest. 24. novembril sai asi korda.