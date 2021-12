TAHAKS VAID TÄHELEPANU! Riigikogus korduvad nädalast nädalasse samade saadikute identsed küsimused 

Kui infotund kolmapäeva keskpäeval algab, võib juba midagi väärtuslikumat panti panna, et näiteks Kalle Grünthal räägib kahtlase väärtusega jutte vaktsineerimisest. Või tema erakonnakaaslane Ruuben Kaalep küsib pealtnäha tavapärase nimega registreeritud arupärimise käigus hoopistükkis täiesti „kastist väljas“ küsimuse. Vaevalt oskas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kolmapäevalgi oodata, et arupärimine pealkirjaga „Saamata jäänud maksutulu“ puudutab hoopis internetis erootilisi pilte müüvaid eestlasi. „Milliseid samme kavatseb valitsus astuda, et tõhustada OnlyFansis (veebisait, kus tegeletakse peamiselt paljaste või poolpaljaste piltide müügiga ‒ toim) ja teistes sarnastes portaalides teenitud kasumi maksustamist?“ uuris Kaalep rahandusministrilt. Sealjuures ei saa EKRE liikme küsimust ka liialt naeruvääristada. Tegelikult puudutab küsimus kõikidel veebisaitidel teenitud tulu – ükskõik, kas juttu on mõne video üles riputamisel teenitud reklaamitulust või mõnest veebis tehtud tööotsast.