Juhtkiri | Unistades 2019. aastast 

Kas keegi teab kedagi, kellel ei oleks kopp ees pidevalt muutuvatest reeglitest, sellest, et restorani sisenemiseks on vaja otsida välja nii ID-kaart kui ka vaktsiinipass ning päeva tähtsam uudis on jätkuvalt nakatumisnäitaja. Tahaks vana elu tagasi. Millal?

Arvatakse, et Covid-19-st võib saada gripilaadne hooajaline haigus, mis muteerub ega tekita enam väga raskeid juhtumeid, nagu surm, kopsu- või ajukahjustused. Ka on vaja kaitsepookida üle 80% riskirühmast ja pandeemia kestuseks pakutakse nii nelja kui ka seitset aastat.

Samas on elukorralduse muutus toonud pidevalt uuendusi, mis olid varem ennekuulmatud või nähtud ette ajutise meetmena. Suuri proteste korraldati omal ajal näiteks autodes vabadust piiravate turvavööde vastu, kuid praegu on nende kasutamine elementaarne. Ka kontrollis politsei alguses turvavööde kasutamist usinalt, kuid nüüd tehakse ainult pistelist kontrolli.

Meid ümbritseb palju reegleid, mida iga päev järgime ja mille täitmist vajaduse korral kontrollitakse. Me lihtsalt võtame lennujaamas turvakontrolli läbides kingad jalast ja laseme kotti skaneerida. Kui müüja küsib, näitame poes dokumenti, et veini osta ja nii on. SARSi ja MERSiga maadelnud Aasia riikides on viiruste hooajal maski kandmine ja kehatemperatuuri mõõtmine tavaline.