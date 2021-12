Saksa kohus mõistis vene palgamõrvari eluks ajaks vangi 

Tulistaja kasutas valeidentiteeti, mille loomisel aitasid teda Vene võimud, leidis kohus. Prokurörid tõid süüaluse seosed Vene luurega kohtu silmis usutavalt esile. Süüdistajad usuvad, et mõrvatöö tellis FSB, kes soovis neile tülika tegelase kõrvaldada. Deutsche Welle kirjutab, et venelase advokaat eitas algul mehe igasugust seost Krasikovi nimega. Ta väitis, et tema valenimi on ta tõeline identiteet ning et too töötab kõigest lihtsa ehitusinsenerina. Enne Tiergarteni veretöö sooritamist teeskles Krasikov Pariisis ja Varssavis ringi patseerides, ta on tavaline turist.