LAS RAHVAS MAKSAB KOBARKÄKI KINNI! Terviseamet ei hakkagi kohtu kaudu külmlao kindlustajalt raha nõudma?! 

Mäletatavasti riknes terviseameti külmlaos jaaninädala kuumade ilmadega hunnik koroonavaktsiine ja muid ravimeid. Augustis ütles terviseameti toonane peadirektor Üllar Lanno, et ette võetakse kohtutee kindlustusettevõtjaga BTA, kellele on amet aastaid maksnud suuri summasid. Lanno sõnul pärast jaaniprohmakat peatas BTA kindlustuslepingu ning teatas mõne aja möödudes, et nemad tekkinud kahju ei hüvita.