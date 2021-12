GALERII | Perevägivallavastasele petitsioonile andsid oma allkirja rohkem kui 3000 inimest 

Petitsioon, millele andsid oma allkirja rohkem kui 3000 inimest, rõhutab, et vägivallategude ennetamiseks ja ohvrite kaitsmiseks on vaja tegeleda vägivalla toimepanijatega ning süsteemselt arendada vägivallast loobumise teenuseid, millega nõustatakse, abistatakse ja kuulatakse ära vägivallatsejaid.

„Toetan igati MTÜ Eluliini ja ENUTi petitsiooni eesmärki juhtida tähelepanu vägivallategude laiapõhjalistele ennetustegevustele. Terviklikust vägivallaennetusest saame rääkida vaid siis, kui on tagatud vajalik tugi nii kannatajale kui ka vägivallatsejale. Abi peavad saama kõik pereliikmed. Ainult siis on meil võimalik taastada usk, et pere vägivallavaba elu on võimalik,“ kinnitas Jüri Ratas.

Psühhoterapeut ja Eluliini juhatuse liige Eda Mölder nõustub, et perevägivallavastase võitlusega tuleb tegeleda strateegiliselt. ENUTi esinaine Reet Laja täiendab, et sihtgruppidele suunatud tegevusi tuleb rakendada teaduspõhiselt, mille jaoks on vaja läbi viia vägivaldse käitumise uuringuid.

Petitsiooni esitamine on osa avaliku kampaania „Sõnaväega perevägivalla vastu“ tegevustest. Sõnaväe kampaania on inspireeritud sõjaväest kui institutsioonist. Sõnal on määramatu jõud ning just nimelt sõna väega on võimalik võidelda ühiskonnas toimuva vastu.