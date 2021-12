Toidupanga abivajajate arv on kiiresti kasvanud 

Toidupank suudab üle Eesti jagada iganädalaselt abi keskmiselt 13 600 inimesele. Tänavuse aasta algusest novembri keskpaigani on abivajatele jagatud ligi 2700 tonni toitu. Tegelik vajadus on palju suurem, sest Eestis elab suhtelises vaesuses 272 000 inimest ning absoluutses vaesuses 30 500 inimest.

„Abi küsimine pole kellegi jaoks kerge ja kõik, kel läheb hetkel kenasti on väga oodatud nõrgemaid aitama," kommenteeris Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn.

Alates detsembrist on kõigis Rimi kauplustes taas Toidupanga annetuskorvid, kuhu igaüks saab lisada omapoolse toiduannetuse puudust kannatavatele inimestele. Poekett kutsub sel aastal kõiki heategijaid üles annetama midagi erilisemat – mett, pähkleid, kuivatatud puuvilju või muud pühadehõngulist, et muuta ka abivajajate jõulud erilisemaks. Loomulikult on alati oodatud ka kõik kauasäilivad toidud. Annetuskorvidesse sobib „parim enne“ tüüpi toidukaup, millest saab lihtsalt perele sooja roa valmistada: purgisupid, pannkoogijahud, pudruhelbed, makaronid, konservid, õlid aga ka moosid, mahlad, kohv, pähklid, rosinad ja muu selline.

Lisaks annetuskorvidele kauplustes on sel aastal esmakordselt võimalik annetada ka e-poes, kus saab oma ostukorvile lisada annetuse 3-, 5- või 10-euroses summas. Toidupank kasutab saadud annetusi, et toimetada toiduabi igasse Eestimaa nurka.