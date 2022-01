„PUUDUTA MIND“ 218. SAADE | Astroloog Margot Veidemann räägib 2022. aasta mõjudest ja saatuslikest täheseisudest: läheneme tumedasse kohta, oleme ristteel 

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on astroloog Margot Veidemann.

Uurime, kas aasta 2022 läheb kergemaks või midagi muutub üldfoonis? „Kindlasti mitte. Minu hinnangu järgi pole isegi veel kõige hullem aeg kätte jõudnud,“ ütleb astroloog ausalt. „Tegelikult me alles läheneme kriisile ehk tumedasse kohta. Laias laastus võib öelda, et oleme hetkel pimeduses, võibolla ka ristteel ja me isegi ei saa veel aru, kust see valgus tuleb või millise tee peaksime valima.“

