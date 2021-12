JÕULUPUUDE SALADUSED: kas neid hoitakse tõesti suvest kuni talveni sügavkülmas? 

Foto: Tiina Kõrtsini

Pealinlane sai šoki, kui kuulis kuuskedega kaubitsejatelt, et paljud meile sisse toodud okaspuud olevat maha raiutud juba suve lõpus ja olevat pistetud siis sügavkülma talvehooaega ootama. Kas see vastab tõele? Milliseid vigu tuleks vältida, et detsembri algul koju toodud puu ikka kenasti pühadeni vastu peaks?