VARAKULT JAOLE! Kasvajaga võidelnud Tiia: kahju, kui inimene peab iseennast süüdistama, et ei jõudnud õigel ajal arstile 

Tiia Treimann-Differt oli just saanud 50aastaseks, kui tuli kutse minna rinnavähi sõeluuringule. Tal ei olnud absoluutselt tunnet, et midagi oleks teisiti, aga läks siiski. Röntgenpildi tegemisel uuriti, kas tema peres on kellelgi olnud rinnavähk. Ei olnud. „Huvi pärast küsisin, kas siis on midagi märgata,“ räägib Tiia. Talle öeldi, et saab vastuse hiljem.