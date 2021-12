Kaitsja: menetluse lõpetamisega pole Kajar Lember end süüdi tunnistanud  

Kajar Lember pidas menetluse lõpetamist antud juhul mõistlikuks, et seeläbi vältida niigi ebamõistlikult pikaks ja kulukaks läinud kohtumenetlust. „Menetluse lõpetamise kuluna riigieelarvesse Lemberi poolt tasutud 1500 eurot on eeldatavatest õigusabikuludest kordades väiksem väljaminek ja seega eeskätt ratsionaalne käitumine. Väärib rõhutamist, et prokuratuuri taotluse alusel menetluse lõpetamisega nõustumisega ei ole Kajar Lember end süüdi tunnistanud ja otstarbekuse kaalutlusel menetluse lõpetamine seda ka ei tähenda. Seega on algses süüdisuses esitatud kõik 19 soodustuskelmuse episoodi lõppenud,“ selgitas Lemberi kaitsja vandeadvokaat Margo Lemetti. Tänu PRIA episoodides menetluse lõppemisele on võimalik nüüd lõpuks edasi liikuda 9-euro suuruse altkäemaksu ja toimingupiirangu episoodidega, milliste kiiret arutelu on Kajar Lember taotlenud juba süüdistuse esitamisest alates, kuid milliste kiirest arutelust on prokuratuur soovinud millegipärast senini hoiduda. „Nende episoodide aruteluga loodame lõpuks alustada uue aasta 11.jaanuaril,“ sõnas Lemetti.