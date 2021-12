Tasuta kaugliinid muutuvad uuest aastast tasuliseks 

Kell neli pärastlõunal väljuv Haapsalu buss on eriline: kui muidu tuleb Haapsallu sõitmise eest maksta seitse kuni kümme eurot, siis see buss viib kuni 19aastased ja eakad priilt kohale. Tööealised saavad sõita tavapärasest märksa soodsamalt.

Odavamast piletihinnast hoolimata on nooremad sõitjad nördinud, et bussigraafik on nii hõredaks jäänud.

„Kui tipptunni ajale panna väljumine, kus suur osa sõitjatest sõidab tasuta ja ülejäänud sõidavad umbes kolmandiku võrra soodsama piletihinnaga, siis see on viinud ka sel aastal selleni, et näiteks Lux Expressi väljumise, mis on 45 minutit varem toimunud siiani, panime madalperioodiks kinni. Lihtsalt sõitjaid ei jagu,“ ütles Lux Expressi juht Ingmar Roos.