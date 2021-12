Juhtkiri | I. väike, II. välja võetud ja III. pole 

Õiguskantsler Ülle Madise juhtis tähelepanu sellele, et riik võiks olla heldem ja võtta abi andmisel arvesse ka inimese laenukohustusi või jätta puutumata pensioni- või matustesäästud. Kuid see otsustusõigus on riigikogul, tegu on sotsiaalpoliitilise valikuga.

Omavalitsuste ametnikud on öelnud, et paljud toimetulekutoetuse taotlejad on võlgnikud. Teise samba rahaga maksti võlgu või elati see niisama ära. Nii pole imestada, et rahakotis uluv tuul andis taas põhjust omavalitsusest tuge küsida. Seejuures tuli nii mõnelegi taotlejale üllatusena, et neil puudub abile õigus. Seaduses nii tõesti seisab. Teise samba reformis vajas vastuseid miljon küsimust. Kuid kuidas see toetusi mõjutab, on jäänud selgelt lahti kirjutamata. Aga tihti on võlgnikud ja toetuste vajajad just need, kelle teadmised rahaasjadest vajaks täiendust.