Meeleheitel meelelahutusettevõtted valitsusele: jõud vastupidamiseks hakkab raugema 

Meelelahutajad tõdevad, et kuigi kolmanda laine tipp on seljataga ja piirangute kehtestamise aluseks olevad numbrid on olnud üle Eesti järjepidevas langustrendis, tekib kehtivaid piiranguid arvestades tunne, et kuskilt jookseb nähtamatu lävend, millest kõik üle ei saa.