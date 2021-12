Riigikogu infotunnis uuriti OnlyFansi sisuloojate kasumi kohta

Kaalep täpsustas, et tema küsimus puudutas just nimelt Eestis tegutsevate sisuloojate poolt teenitud kasumi maksustamist. „Kui me võtame kas või sellesama OnlyFansi või mingid teised sellised portaalid, siis kas või Eesti kollast ajakirjandust vaadates on seal iga päev andmeid nende tohutu suurte kasumite kohta, mida teenitakse. Mu küsimus on, et kas maksu‑ ja tolliamet või rahandusministeerium, valitsus laiemalt tegeleb ka sellega või on plaanis tegeleda, et monitoorida neid sisuloojaid ja nende poolt teenitud kasumit.