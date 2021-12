TASUKS RAHA, MOOTORIKÜTUS VÕI ALKOHOL: Valga poliitikut Allain Karust kahtlustatakse häälte ostmises 

MIS KÜLL VALGAS TOIMUB? Karuse on varem häälteostu eitanud. Foto: Aldo Luud

„Kes ostis? Räägi asjast! Kelle käest, mida? Sa tahad öelda, et mina olen kellegi käest hääli ostnud? Palun tooge siis mulle tõendid lagedale. Ma ei viitsi sellist kuradi pornograafiat kuulata. Kuradi debiilikute, kuradi ajuinvaliidide, kuradi tellitud kuradi lugu,“ ütles Valga poliitik Allain Karuse Õhtulehele läinud aasta sügisel, kui ajakirjanik uuris tema käest kunagise häälteostu kohta. Teisipäeval teatas keskkriminaalpolitsei, et Karuse on kinni peetud – teda kahtlustatakse häälte ostmises.