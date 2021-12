VASTUKAJA | Energia toetusmeetme vastamata küsimused 

Alustan lävendist. Toetusmeetmete puhul on tavapärane, et sihtrühm piiritletakse ning mida paremini on see seostatud leibkonna toimetuleku/sissetulekuga, seda objektiivsemaks võib teda antud juhul pidada. Riigihalduse ministri novembris allkirjastatud meetme määruse kohaselt oli esmaseks lävendiks suhtelise vaesuse piir 673 eurot (neto), mis hõlmaks ca 60 000 leibkonda. Kuna praeguseks on selge, et kõrge energiahind lööb ka keskmise sissetulekuga leibkondi, on alustatud läbirääkimisi lävendi tõstmiseks.