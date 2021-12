„JÄRGMINE PEATUS“ | Motikaga mööda maailma matkav Erki: kõige ohtlikum olukord oli Venemaal, kui sõitsin teelt välja 

Saates jutustab Erki, mis sekeldustesse on ta teel sattunud (nii üksi kui seltskonnaga), mis on parim paik motomatkaks, millise ilmaga on kõige meeldivam kulgeda, kus on kõige kiuslikum politsei, miks tuleb just linnades väga ettevaatlik olla ja palju muud. Samuti tunnistab saatekülaline, et tema unistuseks on sõita motikaga ümber maakera – selleks on aga vaja omajagu raha ja aega.